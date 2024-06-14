Идову: Трансфер Сафонова в «ПСЖ» станет самым громким из РПЛ за последнее время

Экс-футболист «Локомотива» Брайн Идову ответил на вопрос, станет ли трансфер вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ» самым громким в РПЛ за последние годы.

«Да. Головин уходил в «Монако», но «ПСЖ» будет посерьезнее. Понятно, что это уже не «ПСЖ» с Неймаром, Мбаппе и Месси, но это гранд европейского футбола», — приводит слова Идову «Матч ТВ».

В минувшем сезоне чемпионата России 25-летний Сафонов провел 30 матчей, в которых пропустил 27 голов и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Сафонов близок к трансферу во французский «ПСЖ» за 20 миллионов евро.