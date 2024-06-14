«Пари НН» интересен игрок «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Лесовой может сменить клуб в летнее трансферное окно. Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», интерес к 26-летнему футболисту проявляет «Пари НН». Нижегородцы могут арендовать Лесового.

Как известно, вторую часть сезона 2023/2024 Лесовой провёл в «Маккаби» из Хайфы на правах аренды. За израильскую команду нападающий провёл девять матчей, в которых не отличался результативными действиями.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Даниила Лесового в 1,5 миллиона евро.

Напомним, что «Пари НН» сохранил прописку в Премьер-лиге по итогам стыковых матчей.