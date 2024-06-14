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Спаллетти ответил на вопрос о влиянии трансфера Сафонова в «ПСЖ»

14 Июня 2024 • 18:20 Комментировать

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти ответил на вопрос, переживает ли он о том, что основной вратарь команды Джанлуиджи Доннарумма может потерять место в основе «ПСЖ» при подписании клубом россиянина Матвея Сафонова.

«Если «ПСЖ» уберёт Доннарумму, он найдёт новый клуб. Джанлуиджи – суперский вратарь. Мы рады работать с таким голкипером», - цитирует Спаллетти «РБ Спорт».

Первый матч на чемпионате Европы – 2024 сборная Италии проведёт в субботу, 15 июня. Команда Лучано Спаллетти будет играть против Албании. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сборная Италии Лучано Спаллетти ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма Матвей Сафонов ещё теги
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