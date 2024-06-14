В «Спартаке» озвучили планы на лето

Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу, дал комментарий по поводу планов на летние сборы.

«Команда выходит из отпуска 18 июня. На этот день запланирован медосмотр. Деян Станкович к этому моменту уже будет в Москве. Сбор пройдёт в Тарасовке и на нашей базе в Тушине», - цитирует Зеленова Metaratings.

Зеленов добавил, что информацию о товарищеских играх на летних сборах «Спартак» предоставит позже.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Спартак» занял пятое место. В апреле из-за плохих результатов был отправлен в отставку испанский тренер Гильермо Абаскаль.