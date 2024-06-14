Масалитин рассказал, кто может заменить Заболотного в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о том, кто мог бы заменить нападающего Антона Заболотного.

Ранее сообщалось, что 33-летний футболист может продолжить карьеру в «Химках».

«Впереди нужно разнообразие. Самый яркий пример в РПЛ — это Даку. Но это прерогатива Николича», — приводит слова Масалитина Legalbet.

При этом эксперт считает, что Даку подошел бы и «Локомотиву», ведь у игрока есть все необходимые качества для форварда.

В минувшем сезоне 26-летний Даку принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил десять мячей и стал автором четырех ассистов.

Трудовой договор Даку с «Рубином» рассчитан до 2026 года. Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость албанца составляет три миллиона евро.