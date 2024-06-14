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Плетнёв: «Глушенков может стать вторым Бакаевым»

14 Июня 2024 • 17:22 Комментировать

Экс-футболист «Зенита» Андрей Плетнёв поделился комментарием о перспективах нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в стане «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что стороны близки к оформлению трансфера.

По мнению Плетнёва, Глушенков способен выйти на новый уровень, если выиграет конкуренцию у бразильцев, но может быть и другой исход.

«Если не выиграет конкуренцию, то может стать вторым Бакаевым. Будет сложно, но думаю, он понимает все риски», — приводит слова Плетнёва Vprognoze.

В минувшем сезоне 24-летний Глушенков появился на поле в 38 матчах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 голевой пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Андрей Плетнев Максим Глушенков ещё теги
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