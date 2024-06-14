Малафеев отреагировал на переход Латышонка в «Зенит»

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на переход в питерский клуб вратаря Евгения Латышонка. Как известно, 25-летний футболист заключил с «сине-бело-голубыми» контракт по формуле «4+1».

«Безусловно, переход в «Зенит» - это большой шаг вперёд для Евгения. Это шанс тренироваться и играть на более высоком уровне, перенимать опыт у лучших. «Зенит» регулярно борется за высшие места - это бесценный опыт. Желаю Евгению удачи!» - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

В последние годы Евгений Латышонок выступал за «Балтику». По итогам сезона 2023/2024 калининградцы вылетели из Премьер-лиги во второй по рангу футбольный дивизион страны.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что «Зенит» за трансфер Латышонка заплатит 30 миллионов рублей.