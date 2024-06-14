Гладилин: «Бакаев — это уже пройденный этап для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о возможном возвращении полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в стан «красно-белых».

По мнению эксперта, это просто слухи, ведь сейчас в «Спартаке» есть игроки более высокого уровня, к тому же болельщикам будет тяжело обратно принять Бакаева.

«Думаю, Зелимхан — это уже пройденный этап для «Спартака», — заявил Гладилин Legalbet.

Прошедший сезон Бакаев провел в аренде в эмиратском клубе «Аль-Вахда». На счету футболиста 25 выходов на поле, один забитый гол и три ассиста.

Трудовой договор 27-летнего Бакаева с «Зенитом» рассчитан до следующего лета. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в два миллиона евро.