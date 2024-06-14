Агент Помазуна: «Диалог с «Рубином» есть, но никакой конкретики»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, прокомментировал информацию об интересе к своему клиенту со стороны «Рубина».

«Диалог есть, но сейчас все вратари ходят по кругу. Я даже со своими игроками ничего не обсуждаю, пока нет конкретики. Если она есть, спрашиваю у футболиста, интересно ему или нет», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, с 2020 года Помазун выступал за «Урал» на правах аренды. В прошлом сезоне в составе екатеринбургской команды 27-летний вратарь провёл 34 матча, в которых пропустил 50 голов и в восьми играх сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.