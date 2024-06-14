Бояринцев считает, что Бакаев не нужен «Спартаку»

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном возвращении полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» хотят включить Бакаева в сделку по Александру Соболеву.

— Он не смог в «Зените» за основу зацепиться, и если «Спартак» ставит перед собой большие задачи, то его возвращение сомнительно, — приводит слова Бояринцева Legalbet.

Минувший сезон 27-летний Бакаев провел на правах аренды за эмиратский клуб «Аль-Вахда». В составе команды он принял участие в 25 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и стал автором трех ассистов.