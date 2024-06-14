Известный агент назвал самого перспективного вратаря России

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о трансфере голкипера Евгения Латышонка в «Зенит».

«Латышонок сейчас – самый перспективный вратарь России. Латышонок спокойно может стать основным», — приводит слова Сафонова Metaratings.

Агент отметил, что Денис Адамов не оправдал возложенных на него ожиданий, но не стоит его винить, ведь в «Зените» трудно быть первым вратарем.

В пятницу, 14 июня, санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе 25-летнего Латышонка из «Балтики».

В прошедшем сезоне Латышонок сыграл в 34 матчах во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.