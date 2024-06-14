«Балтика» обратилась к Латышонку после трансфера в «Зенит»

Вратарь Евгений Латышонок перебрался из «Балтики» в «Зенит», о чём в пятницу было объявлено официально. Калининградский клуб опубликовал обращение к 25-летнему футболисту.

«Спасибо, наш волшебник», - с таких слов начинается обращение «Балтики». Калининградский клуб назвал Латышонка одним из лучших российских вратарей в сезоне 2023/2024.

«За эти пять лет Женя вырос в настоящего топ-вратаря, добрался до расширенного списка сборной России, подарил огромное количество самых ярких эмоций нашим болельщикам...» - говорится в сообщении.

«Балтика» также поблагодарила Латышонка за выступления и пожелала успехов в дальнейшей спортивной карьере.

«Женя, мы желаем тебе удачи и верим, что впереди крутое будущее!» - обратились к футболисту калининградцы.