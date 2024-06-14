Латышонок — о конкуренции: «Играть будет сильнейший»

Вратарь «Зенита» Евгений Латышонок ответил на вопрос, готов ли он к конкуренции в новой для себя команде.

14 июня «Зенит» официально объявил о трансфере 25-летнего голкипера из «Балтики». Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2028 года.

«В «Краснодаре» мы уже конкурировали с Денисом Адамовым, поэтому к конкуренции я отношусь хорошо. В любом случае играть будет сильнейший», — цитирует Латышонка официальный сайт «сине-бело-голубых».

В минувшем сезоне чемпионата России Латышонок провел 26 матчей, в которых пропустил 38 голов и четыре раза смог оставить свои ворота на замке.

Латышонок: «Рад оказаться в сильнейшем клубе страны»