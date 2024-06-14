В «Зените» ответили на вопрос о трансфере Глушенкова

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий насчёт возможного подписания Максима Глушенкова.

«Подписан ли контракт с Максимом Глушенковым? Не надо бежать впереди паровоза», - цитирует Медведева «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Глушенков поучаствовал в 38 матчах «Локомотива» в чемпионате и Кубке России. В них футболист записал на свой счёт 8 голов и 21 голевой пас на партнёра. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего футболиста в 11 миллионов евро.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов.