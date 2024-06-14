Латышонок: «Рад оказаться в сильнейшем клубе страны»

Новичок «Зенита» Евгений Латышонок поделился комментарием о переходе в стан «сине-бело-голубых».

— Для меня это новый вызов, новый шаг в карьере. Я рад оказаться в сильнейшем клубе страны, — приводит слова Латышонка пресс-служба санкт-петербургского клуба.

Футболист признался, что ему было очень тяжело расстаться с «Балтикой», где он провел пять последних лет. При этом он понимал, что переход в «Зенит» позволит ему сделать следующий шаг в карьере.

Ранее «Зенит» объявил о трансфере 25-летнего Латышонка из «Балтики». Трудовой договор между сторонами заключен на четыре сезона с возможностью продления.