Плетнёв: «Если Глушенков сядет на скамейку в «Зените», то он потеряет в качестве»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Плетнёв высказался о возможном переходе в петербургский клуб нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

По мнению Плетнёва, 24-летний футболист способен как усилить «сине-бело-голубых», так и закрепиться в статусе запасного игрока.

«Сможет ли он конкурировать в этих позициях с бразильцами? Как бы не сел на банку. Если Глушенков сядет на скамейку, то он потеряет в качестве», — цитирует Плетнёва Vprognoze.ru.

В завершившемся сезоне Глушенков провёл в составе «Локомотива» 38 матчей, забил в них восемь голов и отдал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 11 миллионов евро.