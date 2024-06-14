Свинов близок к уходу из «Спартака» в другой клуб РПЛ

Голкипер «Спартака» Илья Свинов близок к смене клубной прописки. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в обозримом будущем Свинов может примерить на себе вратарский свитер «Пари НН». По данным источника, нижегородцы уже согласовали с 23-летним футболистом контракт на три сезона. Более того, Свинов уже прошёл медицинское обследование для «Пари НН».

В сезоне 2023/2024 Илья Свинов поучаствовал только в трёх матчах «Спартака». В них голкипер пропустил целых десять голов.

Добавим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Илью Свинова в 400 тысяч евро.