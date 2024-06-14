Наумов: «Для Глушенкова переезд в Петербург — это большой риск»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном переходе нападающего «железнодорожников» Максима Глушенкова в «Зенит».

По мнению Наумова, Глушенкову не стоит переходить в петербургский клуб, так как там он рискует лишиться регулярной игровой практики.

«Думаю, что для Максима переезд в Петербург – это большой риск. Риск потери игрового времени, а вместе с ним тонуса, формы и качества. Поэтому считаю, что для Глушенкова это не очень хороший выбор», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

В прошедшем сезоне Глушенков провёл за «Локомотив» 38 матчей, забил восемь голов и отдал 21 результативную передачу.