Игрок «Пари НН» Шнапцев встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Щербаковой

Знаменитая фигуристка Анна Щербакова встречается с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом сообщает Super.

Отметим, что Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Шнапцев провёл за «Пари НН» 17 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Трансферная стоимость молодого футболиста сейчас составляет 350 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в турнирной таблице и вышла в стыковые матчи, где сломила сопротивление тульского «Арсенала», сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.