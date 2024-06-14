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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Игрок «Пари НН» Шнапцев встречается с олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Щербаковой

14 Июня 2024 • 15:28 Комментировать

Знаменитая фигуристка Анна Щербакова встречается с защитником «Пари НН» Максимом Шнапцевым. Об этом сообщает Super.

Отметим, что Щербакова является олимпийской чемпионкой 2022 года.

В прошедшем сезоне 20-летний Шнапцев провёл за «Пари НН» 17 матчей, отметившись в них одной результативной передачей. Трансферная стоимость молодого футболиста сейчас составляет 350 тысяч евро.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионата России команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место в турнирной таблице и вышла в стыковые матчи, где сломила сопротивление тульского «Арсенала», сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Максим Шнапцев Анна Щербакова Пари НН ещё теги
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