«Зенит» официально объявил о договорённости по трансферу из «Балтики» голкипера Евгения Латышонка. Контракт футболиста с питерским клубом будет рассчитан на четыре сезона. В нём будет прописана опция продления ещё на один год.

За «Балтику» Евгений Латышонок, воспитанник академии «Краснодара», выступает с лета 2019 года. Если брать сезон 2023/2024, то в 34 официальных матчах чемпионата и Кубка России Латышонок пропустил 44 гола.

Напомним, что «Зенит» в завершившемся сезоне оформил «золотой дубль». Кстати, в финальном матче Кубка России питерцы обыграли как раз «Балтику» со счётом 2:1.