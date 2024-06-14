Чепчугов: «Сердце Заболотного останется в ЦСКА»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном переходе нападающего «армейцев» Антона Заболотного в «Химки».

Ранее сообщалось, что Заболотный уже прошёл медосмотр для перехода в подмосковный клуб, который примет участие в следующем розыгрыше РПЛ

«Думаю, что его сердце останется с ЦСКА! Важно принять это как данность свыше. Когда меняешь клуб, то приходит прилив новых сил и желание доказать свою состоятельность», — цитирует Чепчугова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 33-летний Заболотный провёл в составе «армейцев» 42 матча, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.