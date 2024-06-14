«Рубин» интересуется Помазуном

«Рубин» проявляет интерес к вратарю ЦСКА Илье Помазуну, который минувший сезон провёл на правах аренды в «Урале».

Как сообщает «РБ Спорт», 27-летний вратарь сборной России интересен казанскому клубу.

Ранее сообщалось, что «Рубин» близок к подписанию голкипера «Пари НН» Артура Нигматуллина.

В минувшем сезоне 27-летний Помазун провёл за «Урал» 34 матча, пропустил 50 голов и в двух играх сохранил свои ворота в неприкосновенности. Отметим, что команда из Екатеринбурга не смогла сохранить прописку в РПЛ и следующий сезон проведёт в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, основной вратарь «Рубина» в последних сезонах Юрий Дюпин близок к переходу в «Краснодар», который, как ожидается, покинет Матвей Сафонов.