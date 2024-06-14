Известна трансферная цель «Спартака»

«Спартак» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Целью московского клуба является подписание центрального полузащитника, способного действовать и в опорной зоне.

Согласно информации Metaratings, «Спартак» на эту роль в основном рассматривает иностранных футболистов с ценником в 6-8 миллионов евро.

Что касается тех полузащитников, которые уже есть в составе «Спартака», то их перспективы новый тренер команды Деян Станкович определит по ходу летних сборов. Не исключено, что кто-то покинет клуб.

Напомним, что прошлый чемпионат России «Спартак» завершил на пятой позиции.