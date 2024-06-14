«Зенит» договорился о трансфере вратаря за 30 миллионов рублей

Голкипер Евгений Латышонок перейдёт из «Балтики» в «Зенит». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», клубы договорились о трансфере 25-летнего футболиста за 30 миллионов рублей.

Источник отмечает, что с 1 июня выкупить Латышонка можно было бы за 10 миллионов рублей. Но «Зенит» не захотел ждать и предпочёл заплатить сумму втрое выше, чему наверняка обрадовались в «Балтике».

В сезоне 2023/2024 Евгений Латышонок провёл за «Балтику» 34 официальных матча, в которых пропустил 44 гола. Вратарь является воспитанником академии «Краснодара» - в «Балтике» он оказался летом 2019 года.