Мельников: «Изидор в «Зените» ничего не показал»

Бывший тренер «Зенита» Вячеслав Мельников выразил мнение, что пока петербургский клуб не нуждается в подписании нового нападающего, так как за команду выступает лучший бомбардир прошедшего розыгрыша чемпионата России Матео Кассьерра.

При этом Мельников раскритиковал французского форварда Вильсона Изидора.

«Тренерский штаб «Зенита» что-то в нём увидел, чего не увидели другие. На мой взгляд, Изидор в «Зените» ничего не показал и серьёзной конкуренции другим форвардам не составил», — приводит слова Мельникова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Изидор провёл за петербургский клуб 21 матч и забил два гола.