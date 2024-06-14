Якубко: «Все мы стареем, и Дзюба тоже»

Бывший игрок «Динамо» Мартин Якубко высказался о будущем нападающего Артёма Дзюбы, который текущим летом покинул «Локомотив».

По мнению Якубко, найти новый клуб Дзюбе будет непросто из-за его высоких требований по зарплате.

«Все мы стареем, и Дзюба тоже. Видимо, его время прошло. Быть может, какая-то команда из второй половины турнирной таблицы и возьмёт его на сезон, но я не знаю, нужен ли он кому-то. Он же наверняка хочет получать зарплату хорошую», — цитирует Якубко «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 35-летний Дзюба провёл за «Локомотив» 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.