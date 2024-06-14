Карпин собрал идеального футболиста из качеств звёзд – с Месси и Зиданом, но без Роналду

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин собрал идеального футболиста по различным качествам. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба российской сборной.

- Правая нога?

- Давайте, наверное… пускай Роналдо [бразилец] будет.

- Левая нога?

- А две можно сказать? Месси и Марадона.

- Футбольный IQ?

- Зидан.

- Скорость?

- Мбаппе.

- Физические данные?

- Ван Дейк.

- Дриблинг?

- Месси опять, наверное.

Напомним, что недавно сборная России разгромила Беларусь в товарищеском матче со счётом 4:0. В следующий раз национальная команда соберётся уже осенью – в сентябре.