Карпин собрал идеального футболиста из качеств звёзд – с Месси и Зиданом, но без Роналду

Главный тренер национальной сборной России Валерий Карпин собрал идеального футболиста по различным качествам. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба российской сборной.
- Правая нога?
- Давайте, наверное… пускай Роналдо [бразилец] будет.
- Левая нога?
- А две можно сказать? Месси и Марадона.
- Футбольный IQ?
- Зидан.
- Скорость?
- Мбаппе.
- Физические данные?
- Ван Дейк.
- Дриблинг?
- Месси опять, наверное.
Напомним, что недавно сборная России разгромила Беларусь в товарищеском матче со счётом 4:0. В следующий раз национальная команда соберётся уже осенью – в сентябре.
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