«Пари НН» интересуется Шуниным и Гилерме

«Пари НН» рассматривает подписание вратаря «Динамо» Антона Шунина и голкипера «Локомотива» Гилерме.

По информации Metaratings, с обоими футболистами нижегородский клуб уже успел провести предварительные переговоры.

В минувшем сезоне основным голкипером «Пари НН» был Артур Нигматуллин. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист близок к переходу в казанский «Рубин».

Напомним, прошедший розыгрыш РПЛ нижегородцы завершили на 13-м месте в турнирной таблице и смогли сохранить прописку в чемпионате России, обыграв тульский «Арсенал» по сумме двух стыковых матчей со счётом 3:2.