Орещук: «Видимо, Смолов считает, что Кордоба слабее Тюкавина и с ним легче бороться»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о возможном переходе нападающего «бело-голубых» Фёдора Смолова в «Краснодар».

По мнению Орещука, 34-летний Смолов решил сменить команду из-за желания чаще появляться на поле.

«Если он не готов смириться с ролью второго нападающего, то правильно делает, что уходит. Тюкавин – лучший футболист года, лучший игрок «Динамо». Видимо, Фёдор считает, что Кордоба слабее Тюкавина и с ним легче бороться», — цитирует Орещука Metaratings.

В минувшем сезоне Смолов провёл за «Динамо» 34 матча, в которых забил шесть голов и отдал пять результативных передач.