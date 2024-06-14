Агент Тормены: «Витор — игрок «Краснодара»

Рафаэль Норманд, агент защитника «Краснодара» Витора Тормены, высказался о будущем своего клиента.

Норманд сообщил, что Тормена не планирует покидать «Краснодар» в летнее трансферное окно.

«По будущему Витора нет никаких изменений, он — игрок «Краснодара». В ближайшее время он присоединится к команде на сборах», — цитирует агента «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне 28-летний Тормена провёл за «быков» 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Контракт бразильского футболиста с «быками» рассчитан до середины 2027 года.

Напомним, минувший сезон «Краснодар» завершил на втором месте в турнирной таблице РПЛ, добившись наилучшего результата в своей истории.