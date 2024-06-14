Мостовой отреагировал на переход Глушенкова в «Зенит»

Экс-полузащитник испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился соображениям насчет возможного перехода хавбека московского «Локомотива» Максима Глушенкова в петербургский «Зенит».
«Может получиться так, что Глушенков будет просто сидеть на скамейке в «Зенита». Таких примеров предостаточно. На позиции Глушенкова большая конкуренция», - приводятся слова Мостового на страницах «Чемпионата».
В минувшем сезоне 23-летний полузащитник поучаствовал в 38 поединках «железнодорожников». Глушенков отметился восемью забитыми мячами и 21 результативной передачей. Его ценник – 7,5 млн евро.
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