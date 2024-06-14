В главных слухах недели вы узнаете, на какой срок главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может попасть в тюрьму, как Эрик тен Хаг шантажирует «Манчестер Юнайтед», и какого топ-футболиста задумал подписать «ПСЖ». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Анчелотти посадят в тюрьму

Карло Анчелотти провёл шикарный сезон на тренерском мостике «Реала», выиграв чемпионат Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок страны. На этом фоне в Испании продолжают обсуждать обвинения Анчелотти в махинациях с налогами во время первого периода работы в мадридском суперклубе. На днях в испанской прессе написали о том, что для Анчелотти теперь запрашивают пять лет тюремного заключения, а не четыре года и девять месяцев, как было раньше. В общем, итальянцу есть о чём беспокоиться.

«Барселона» выбрала следующего тренера

Новым главным тренером «Барселоны» стал Ханс-Дитер Флик. Руководители каталонского клуба надеются на то, что немец будет успешно работать с командой. При этом, если верить слухам, у «сине-гранатовых» уже есть план Б. Так, спортивный директор «Барселоны» Деку якобы уже сообщил Рафаэлю Маркесу, что он получит свой шанс у руля первой команды, если Флик вдруг провалится. В настоящий момент Маркес тренирует вторую команду «сине-гранатовых».

Тен Хаг шантажирует «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» решил сохранить Эрика тен Хага на должности главного тренера команды. В прессе писали о том, что руководители «красных дьяволов» положительно оценили работу нидерландца за два года. Боссы отметили позитивное влияние тен Хага на молодых игроков, а также согласились с тем, что у команды было много проблем, которые не зависели от тренера.

«Красные дьяволы» хотят не просто сохранить тен Хага, а продлить с ним контракт на три ближайших сезона. По слухам, теперь нидерландец выдвинул клубу три условия. Во-первых, Эрик хочет, чтобы технический директор Джейсон Уилкокс не вмешивался в тактические моменты, как это было весной. Во-вторых, тренер настраивает на том, что Санчо может вернуться в состав только после извинений. В-третьих, нидерландец требует продления контракта с Бенни Маккарти, входящим в его штаб.

Хави решил, где хочет работать

Недавно Хави покинул пост главного тренера «Барселоны». В ближайшее время молодой тренер планирует взять паузу в карьере – отдохнуть и собраться с мыслями. Дальше, если верить слухам, Хави настроен получить работу в одном из клубов Английской премьер-лиги. Именно в Англии Хави хочет попробовать свои силы на тренерском уровне. Будем интересно посмотреть, как испанец проявит себя на туманном Альбионе.

«ПСЖ» хочет переманить топ-игрока «Реала»

«ПСЖ» потерял Килиана Мбаппе и теперь хочет подписать в атаку новую звезду. Если раньше слухи активно связывали гранд Лиги 1 с Родриго, то теперь появилась информация о желании парижан переманить из «Реала»… Винисиуса Жуниора! «ПСЖ» якобы хочет попросить Неймара, чтобы он поговорил с Винисиусом и убедил его перебраться на «Парк де Пренс». Всё это звучит безумно, но в футбольном мире бывает всякое. Если Винисиус и Мбаппе не сработаются в атаке «Реала», то ничего нельзя исключать.

Слухи собирал Александр Тихий.