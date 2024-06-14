«Сочи» объявил о переходе Юрия Медведева в «Слован»

Юрий Медведев, футболист сочинской команды, покинул клуб.

Как сообщается на страницах «Сочи» в социальных сетях, 27-летний футболист продолжит карьеру в чешском «Словане», за который он выступал до перехода в российский клуб.

На счету чешского игрока 16 матчей за «Сочи» во всех турнирах, в которых он отметился одним забитым мячом и сделал одну результативную передачу на партнёра. Трансферная стоимость Медведева оценивается в 400 тысяч евро.

Напомним, «Сочи» в прошлом сезоне чемпионата России финишировал на последней строчке в турнирной таблице и вылетел в Первую лигу.