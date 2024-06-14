Слишкович рассматривает варианты только с клубами РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Владимир Слишкович рассматривает варианты трудоустройства только в клубах РПЛ.

Ранее сообщалось, что Слишкович может возглавить подмосковные «Химки», которые добились права выступать в сильнейшем дивизионе российского футбола.

Как сообщает Metaratings, в настоящий момент боснийский специалист находится у себя на родине и не рассматривает работу в Мелбет-Первой лиге.

Напомним, Слишкович возглавил «Спартак» по ходу прошлого сезона после увольнения Гильермо Абаскаля. Под руководством боснийца «красно-белые» смогли занять пятое место в турнирной таблице РПЛ.