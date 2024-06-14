Сенников объяснил, почему Глушенков переходит в «Зенит»

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость о потенциальном переходе полузащитника «железнодорожников» Максима Глушенкова в петербургский «Зенит».
«Максим переходит туда, чтобы выйти на другой уровень. У «Зенита» почти нет российских игроков. Если он перейдёт, не вижу, кто может быть конкурентом. Он будет играть. Это новый этап развития», - передает слова эксперта «Чемпионат».
Ранее сообщалось, что «Зенит» договорился о переходе Глушенкова. В минувшем сезоне 23-летний хавбек сыграл 38 поединков за москвичей, записав на свой счет восемь забитых мячей и 21 голевую передачу.
Бан пользователя