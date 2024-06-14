У Сафонова возникла новая проблема с трансфером в «ПСЖ»

Трансфер вратаря сборной России и «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ» откладывается. У футболиста возникли проблемы с разрешением на работу во Франции.

«Задержка с трансфером Сафонова в Париж связана с получением рабочей визы, это может занять ещё некоторое время. Проблем по медицине нет, медосмотр пройден без проблем», - передает слова источника «РБ Спорт».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов может подписать с парижским топ-клубом пятилетнее трудовое соглашение. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Матвей вместе с «быками» стал вице-чемпионом РПЛ.