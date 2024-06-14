В «Оренбурге» сообщили о переходе Рыбчинского и Касимова

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил переход полузащитника Дмитрия Рыбчинского и защитника Артёма Касимова.

Напомним, прошлый сезон Рыбчинский провёл в «Локомотиве» и «Балтике», а Касимов выступал за махачкалинское «Динамо» и вторую команду «Зенита».

«Да, Рыбчинский и Касимов переходят в «Оренбург». Сейчас пройдут медосмотр. Контракт у Рыбчинского на два года, у Касимова — на три», — цитирует Андреева «Чемпионат».

Отметим, что прошедший сезон «Оренбург» завершил на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ, сохранив прописку в высшем дивизионе российского футбола.