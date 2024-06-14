Булыкин – о Глушенкове в «Зените»: «Будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство»

Дмитрий Булыкин, в прошлом игрок сборной России, дал свой комментарий о возможном переходе полузащитника Максима Глушенкова из столичного «Локомотива» в «Зенит».

- Для Глушенкова переход в «Зенит» - это хорошо, потому что будет получать зарплату в несколько раз больше и бороться за чемпионство. Для «Локомотива» его уход на данный момент является потерей, - передаёт слова Булыкина «Чемпионат».

Ранее была информация, что петербургский клуб договорился с «железнодорожниками» об условиях трансфера 23-летнего полузащитника. В прошлом сезоне Глушенков принял участие в 38 играх во всех турнирах, записал на свой счёт восемь голов и сделал 21 ассист на партнёров. Трансферная стоимость Глушенкова оценивается в 7,5 млн евро.