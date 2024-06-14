В «Ростове» сообщили, что Осипенко не покинет клуб

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что защитник Максим Осипенко не покинет южан в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что в услугах 30-летнего футболиста заинтересован «Краснодар».

«Максим Осипенко останется летом в «Ростове», — цитирует Рыскина «Чемпионат».

В минувшем сезоне Осипенко провёл за «Ростов» 29 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 5 миллионов евро.

Напомним, по итогам прошедшего сезона «Ростов» занял седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата.