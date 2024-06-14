Дасаев оценил игру вратаря ЦСКА Торопа

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о вратаре столичного ЦСКА Владиславе Торопе.

«Хочу сказать, что мне очень понравился Тороп. Я смотрел пять-шесть игр Торопа - молодец мальчишка! Хотел бы ему пожелать здоровья, чтобы после травмы вылечился поскорее», - передает слова Дасаева «Чемпионат».

В минувшем сезоне 20-летний вратарь провел пять поединков в Российской премьер-лиге и пропустил шесть мячей. В одном матче Тороп сохранил свои владения на замке.

По итогам прошлого сезона «армейцы» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ.