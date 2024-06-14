Бывший вратарь сборной Камеруна Белл: «Я не удивлён, что «ПСЖ» хочет подписать игрока из России»

Бывший вратарь сборной Камеруна Жозеф-Антуан Белл поделился мнением о возможном переходе голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в «ПСЖ».

«Матвей должен быть готов в любой момент, что его могут поставить в стартовый состав. Я не удивлён, что «ПСЖ» хочет игрока из России. В футбол играют во всём мире», — цитирует Белла Metaratings.

Ранее сообщалось, что французский клуб заплатит за Сафонова 20 миллионов евро. Именно в такую сумму игрока сборной России оценивает авторитетный портал Transfermarkt.

В минувшем сезоне 25-летний вратарь провёл за «Краснодар» 30 матчей, пропустил 27 голов и 11 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.