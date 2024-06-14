Оздоев назвал лучшего тренера «Локомотива» после Сёмина

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Локомотив», назвал бывшего тренера «железнодорожников», который помог ему подготовиться к выступлениям в Европе.

Оздоев выделил португальского специалиста Жозе Коусейру, который работал в «Локомотиве» в период с 2011 по 2012 год.

«Жозе — лучший тренер «Локомотива», после Семина, за весь мой период в клубе. Он доверял молодым, при нём мы играли в фантастический футбол», — цитирует Оздоева Sport24.

Напомним, Оздоев выступал за «Локомотив» с 2010 по 2015 год. В составе «железнодорожников» полузащитник провёл 67 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач.