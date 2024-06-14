Идову высказался после назначения Николича главным тренером ЦСКА

Брайан Идову, в прошлом игрок ряда российских клубов, высказался о назначении Марко Николича в ЦСКА.

Отметим, что Идову и сербский специалист вместе работали в столичном «Локомотиве». Николич возглавил «армейскую» команду после отставки Владимира Федотова.

- Николич - хороший тренер. В «Локомотиве» у него были интересные требования, команда при нем хорошо играла. С ним мы взяли третье место, - цитирует нигерийского футболиста «Матч ТВ».

Николич возглавлял «железнодорожников» с 2020 по 2021 год, с «Локомотивом» специалист стал обладателем Кубка России.

ЦСКА в завершившемся сезоне финишировал на шестой строчке в таблице, набрав 48 очков.