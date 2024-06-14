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Оздоев рассказал, почему не захотел переходить в «Спартак»

14 Июня 2024 • 10:10 Комментировать

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев рассказал, почему отказался переходить из «Рубина» в «Спартак» летом 2017 года.

По словам Оздоева, ему очень хотелось поработать с тогдашним главным тренером казанской команды Курбаном Бердыевым.

«Тем летом в «Рубин» вернулся Курбан Бекиевич. Поработать с ним было мечтой, поэтому я решил остаться. Мне настолько нравилось работать с Бердыевым, что, когда через полгода меня покупал «Зенит», я не хотел переходить и туда. Но «Рубину» пришлось меня продать из-за финансовых обстоятельств», — приводит слова Оздоева Sport24.

За «Рубин» Оздоев выступал с 2014 по 2017 год. В составе казанцев полузащитник провёл 104 игры, забил девять голов и отдал столько же результативных передач.  

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Спартак Москва Рубин Курбан Бердыев Магомед Оздоев ещё теги
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