Дасаев: «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно выиграть чемпионат»

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев высказался о результатах прошедшего розыгрыша чемпионата России.

Напомним, победителем РПЛ в шестой раз подряд стал «Зенит», опередивший своих ближайших преследователей «Краснодар» и «Динамо» на одно очко.

«Ничего, хоть какая-то интрига появилась. «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно чемпионат выиграть», — цитирует Дасаева «Чемпионат».

Отметим, что «Зенит» не стал бы чемпионом, не проиграй «Динамо» в заключительном 30-м туре «Краснодару». «Бело-голубые» упустили возможность выиграть свой первый титул с 1976 года.