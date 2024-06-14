Дасаев: «Если Сафонов уверен, что переплюнет в «ПСЖ» Доннарумму, пускай двигается вперёд»

Экс-голкипер сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о возможном трансфере вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «ПСЖ».

«Если Сафонов поедет в «ПСЖ» и уверен, что заиграет и переплюнет Доннарумму, пускай прогрессирует и двигается вперёд. Если есть желание перебороть Доннарумму, то успехов. А если нет, то смысл ехать?» - передает слова Дасаева «Чемпионат».

Ранее в прессе сообщалось, что Сафонов может заключить с французским грандом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан на пять лет. Сумма потенциального трансфера оценивается в 20 миллионов евро.