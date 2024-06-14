Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 0 0
Шотландия 0 0
Венгрия 0 0
Швейцария 0 0
Группа B
Хорватия 0 0
Испания 0 0
Италия 0 0
Албания 0 0
Группа C
Дания 0 0
Словения 0 0
Сербия 0 0
Англия 0 0
Группа D
Нидерланды 0 0
Польша 0 0
Франция 0 0
Австрия 0 0
Группа E
Украина 0 0
Румыния 0 0
Словакия 0 0
Бельгия 0 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев: «Двери в российский футбол я не закрываю»

14 Июня 2024 • 09:27 Комментировать

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев допустил своё возможное возвращение в Россию.

Напомним, Оздоев выступает за греческий клуб с августа прошлого года. Ранее он также защищал цвета «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата».  

«Я никогда не говорил, что не вернусь в Россию — это мой дом, моя родина. Тут у меня всё. Так что двери в российский футбол я не закрываю, — цитирует Оздоева Sport24.

В прошедшем сезоне 31-летний Оздоев провёл за ПАОК 50 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до середины 2025 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Моуринью назвал игрока, который станет лучшим на Евро-2024 Фергюсон выбрал нового главного тренера в «Манчестер Юнайтед» Руни назвал игрока, которого убрал бы из сборной Англии ради Грилиша Мбаппе выбрал двух финалистов Евро-2024 Кроос высказался о конфликте в сборной Германии перед стартом Евро-2024 Неймар и Винисиус могут перейти в один европейский суперклуб Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Альварес решил, где хочет продолжить карьеру Сборная Германии потеряла игрока перед стартом Евро-2024 – срочно вызван Эмре Джан
Легенда «Манчестер Юнайтед» Руни выбрал лучшего между Гвардиолой и Фергюсоном Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Назван лучший нападающий 2000-х: Роналдо - второй, Ибрагимович на пятом месте Шевченко назвал лучшего нападающего в истории «Милана» Анчелотти заявил, что «Реал» снимется с престижного турнира Месси ответил, сыграет ли на чемпионате мира – 2026 Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага «Барселона» уже выбрала замену Флику на случай провала Гвардиола дал ответ по возвращению в «Барселону» Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет
Спортивные новости
Гол Тарасенко помог «Флориде» обыграть «Эдмонтон» в третьем матче финала Кубка Стэнли Канарейкин: «Буду смотреть чемпионат Европы от звонка до звонка» Канарейкин объяснил, за счёт чего «Эдмонтон» сможет переломить серию с «Флоридой» Терещенко рассказал, в какой хоккей играет «Флорида» Надаль и Алькарас сыграют вместе в парном разряде на Олимпийских играх Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Июня
09:41 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Динамо» и «Краснодар» сами виноваты — могли спокойно выиграть чемпионат»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Дасаев: «Если Сафонов уверен, что переплюнет в «ПСЖ» Доннарумму, пускай двигается вперёд»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Оздоев: «Двери в российский футбол я не закрываю»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Дасаев заявил о желании возобновить карьеру тренера
09:12 · Россия. Премьер-лига
Гусев: «Тюкавина немножко перехваливают»
08:48 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» готов продать полузащитника - названо имя
13 Июня
22:41 · Россия. Премьер-лига
Российский защитник бельгийского «Эйпена» может продолжить карьеру в Сербии слухи
22:26 · Россия. Премьер-лига
Агент Роналдо рассказал, когда игрок вернётся в расположение «Ростова»
22:18 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Сафонов будет единственным в «ПСЖ», кто похож на француза»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Смолов - опытный футболист, будет дядькой в раздевалке «Краснодара»
21:29 · Россия. Премьер-лига
Тукманов оценил возможный переход Соболева в «Зенит»
21:26 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» заявили, что ведут работу по аренде Арсена Адамова
21:20 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука: «Приоритет — попасть в Европу»
21:20 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» проведёт товарищеские матчи с «Бешикташем» и «Црвеной Звездой» слухи
21:19 · Россия. Премьер-лига
Дзюба намекнул на переход в китайский клуб фото
Все новости
Рекомендуем