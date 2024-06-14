Оздоев: «Двери в российский футбол я не закрываю»

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев допустил своё возможное возвращение в Россию.

Напомним, Оздоев выступает за греческий клуб с августа прошлого года. Ранее он также защищал цвета «Зенита», «Рубина», «Локомотива» и «Ахмата».

«Я никогда не говорил, что не вернусь в Россию — это мой дом, моя родина. Тут у меня всё. Так что двери в российский футбол я не закрываю, — цитирует Оздоева Sport24.

В прошедшем сезоне 31-летний Оздоев провёл за ПАОК 50 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Контракт полузащитника с греческим клубом рассчитан до середины 2025 года.