Дасаев заявил о желании возобновить карьеру тренера

Бывший вратарь сборной СССР и московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил о том, что может в будущем поработать тренером.

«Хотел бы еще поработать в профессиональном футболе? Ну а почему бы нет? Желание есть, здоровье - тоже. Если будет приглашение - с удовольствием приму и пойду работать», - передает слова Дасаева «Чемпионат».

Напомним, что в 2000-х Дасаев входил в тренерский штаб «Спартака», «Торпедо» и сборной России, а затем работал с вратарями в молодёжной и второй команде «Спартака».

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