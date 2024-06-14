Гусев: «Тюкавина немножко перехваливают»

Известный комментатор Виктор Гусев назвал игроков «Динамо», ставших для него открытием в сезоне-2023/2024.

Журналист выделил Диего Лаксальта, Дмитрия Скопинцева и Константина Тюкавина. При этом Гусев выразил мнение, что 21-летнего нападающего немного перехваливают.

«Хорош Тюкавин. Он мне вообще симпатичен и как человек, и как игрок, демонстрирующий прекрасную результативность. Но мне кажется, что всё-таки немножко его перехваливают. По тому, какие о нём отзывы, он должен был решать исход большего количества ключевых матчей», — цитирует Гусева официальный сайт московского клуба.

В минувшем сезоне Тюкавин провёл за «Динамо» 38 матчей, забил 17 голов и отдал 10 результативных передач.