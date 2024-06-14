«Зенит» согласовал трансфер одного из лучших игроков «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Максим Глушенков близок к переходу в другой российский клуб.

По информации журналистов «Чемпионата», петербургский «Зенит» согласовал трансфер 23-летнего хавбека. В ближайшее время стороны объявят о подписании трудового соглашения.

Напомним, что Максим защищает цвета «железнодорожников» с 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник поучаствовал в 38 поединках «Локомотива», записав на свой счет восемь забитых мячей и 21 голевую передачу. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2026 года. Трансферная стоимость Глушенкова оценивается в 7,5 миллиона евро.